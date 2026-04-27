Пока вы спали: захват судна в Сомали и предложение Ирана к США

Возле Сомали захватили грузовое судно

Грузовое судно было захвачено неизвестными вблизи побережья Гаракад, всего в нескольких морских милях от берега. Об этом сообщает ТАСС.

По данным UKMTO, инцидент произошёл примерно в шести морских милях к северо-востоку от указанного района.

Сообщается, что злоумышленники установили контроль над судном и изменили его курс.

В настоящее время корабль направляется в сторону территориальных вод Сомали.

В ВСУ начались скандалы из-за проблем с логистикой в Богуславке

В районе Богуславка в рядах Вооруженные силы Украины возникли внутренние скандалы, связанные с перебоями в логистике. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что данные проблемы стали заметны на фоне ухудшения снабжения подразделений на этом участке.

По его словам, украинская сторона пытается стабилизировать ситуацию, перебрасывая дополнительные силы в районы Синьковка, Ковшаровка и южнее Купянск.

Также уточняется, что снабжение передовых подразделений частично осуществляется с использованием беспилотников.

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербур

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства IRNA, его визит проходит в рамках запланированных переговоров с российской стороной.

Ожидается, что иранского министра примет президент России Владимир Путин.

В ходе поездки стороны намерены обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и дипломатическим урегулированием региональных конфликтов.

Иран передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормуза

Министр иностранных дел Ирана передал США новое предложение по урегулированию конфликта, предусматривающее снятие блокады и открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

По данным портала Axios, инициатива была направлена американской стороне через посредников в Пакистане.

Предложение нацелено на выход из тупика в переговорах и предполагает, что сначала стороны урегулируют ситуацию вокруг пролива, а затем перейдут к обсуждению ядерной программы.

Также рассматривается возможность продления режима прекращения огня или достижения долгосрочного мирного соглашения.

В РФ предложили засчитывать в стаж все три года декрета

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил засчитывать в пенсионный стаж все три года отпуска по уходу за ребёнком. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в пенсионный стаж засчитываются лишь полтора года такого отпуска, что, по мнению политика, несправедливо по отношению к матерям.

Миронов отметил, что фракция партии уже неоднократно вносила соответствующее предложение в Государственную Думу.

Он также добавил, что необходимо продлить выплату пособия по уходу за ребёнком до трёх лет, поскольку многие женщины не имеют возможности выйти на работу раньше этого срока.