Кишинев обозначил план — регион хотят демилитаризовать

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья для его возвращения под контроль Кишинева, пишет «Европейская правда».

По словам Санду, этот вопрос обсуждается с партнерами из ЕС. Речь идет о запуске процесса, который позволит изменить ситуацию в регионе. Для реализации таких шагов, отметила она, потребуется международная поддержка.

"Страна.ua": Санду и Зеленский посетят Чернобыль в годовщину аварии на АЭС

Президент Молдавии добавила, что Украина также влияет на ситуацию. По ее словам, действия Киева позволяют Кишиневу продолжать поиск мирного решения.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что весной 2022 года обсуждались варианты давления на Приднестровье. По его словам, тогда молдавские власти не поддержали эту инициативу.

Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева в начале 1990-х годов. В регионе действует миротворческая миссия с участием российских военных. Политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.