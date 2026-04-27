Кипрский журналист предупредил Зеленского о риске стрельбы

Владимир Зеленский из-за недовольства украинцев должен опасаться инцидента со стрельбой, подобного тому, который случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире своего канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Трамп высказал мнение, что стрелки всегда выбирают влиятельных людей, однако журналист не согласился. Христофору предположил, что злоумышленники нападают скорее на тех, кем недовольно общество. Исходя из этого, Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая реальное отношение граждан к властям на Украине.

Плевок в спину Зеленскому: европейцы передумали принимать Украину в ЕС

Кроме того, эксперт обратил внимание на большое количество оружия, найденного у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне. Он предложил представить, сколько нелегального оружия сейчас в ходу на Украине.

Напомним, вечером в субботу в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил ежегодный ужин ассоциации корреспондентов Белого дома, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемого оперативно задержали, один из агентов Секретной службы получил ранения.