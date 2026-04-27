Королю Карлу III запретили принимать принца Гарри во дворце

Принц Гарри окончательно разругался с семьей после публикации мемуаров "Запасной". В своей книге младший сын Карла III назвал принца Филиппа и Кейт Миддлтон расистами, заявил, что брат ему всю жизнь мешает жить, и вообще его родили, чтобы в случае чего пустить на органы для Уильяма.

Но британцы прекрасно помнят, как вся семья носилась с младшеньким принцем, как ему прощались самые дикие выходки. Народ возмутил поклеп Гарри в адрес родственников, и теперь, когда герцог Сассекский промотал полученный за книгу гонорар и пытается найти способ помириться с отцом, чтобы получить содержание из дворца, Карлу III запретили прощать Гарри.

Народ угрожает королю акциями протеста, если тот будет принимать Гарри и заставит Уильяма с ним встретиться. Об этом свидетельствуют данные недавно проведенного в Британии опроса. Людям задали лишь один вопрос — должен ли король простить младшего сына.

Из 6017 проголосовавших подавляющее большинство — 90% (5391 человек) — считают, что королю не следует мириться с Гарри, тогда как 9% (550 человек) выступили за попытку примирения отца и сына. Еще 1% (76 человек) затруднились с ответом.

Британцы в Сети высказались об этом опросе. В комментариях один из пользователей написал: "Варианты должны быть такие — “Нет”, “Никогда” или “Никогда ни за что”. Гарри очернил королевскую семью и пытался подорвать монархию…". Другой добавил: "Абсолютно нет — ему и Меган Маркл больше нельзя доверять".

Несколькими месяцами ранее Гарри в эмоциональном интервью BBC признался, что хочет примирения.

"Между мной и некоторыми членами моей семьи было много разногласий и различий. Текущая ситуация, продолжающаяся уже пять лет и связанная с вопросами безопасности и человеческой жизни, остаётся главным камнем преткновения. Это единственное, что осталось. Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят меня за написание книги. Конечно, они не простят меня за многое другое. Но я бы хотел примирения со своей семьей", — заявил тогда "запасной" принц.

Напомним, что Гарри неоднократно говорил о своем желании примириться с семьей, а дворец также намекал, что король готов наладить отношения с младшим сыном. В последний раз монарх встречался с Гарри во время визита 41-летнего герцога в Великобританию в сентябре прошлого года. До этого они виделись вскоре после того, как в феврале 2024 года у короля выявили рак.