Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, это первый шаг к восстановлению отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил в интервью депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

По его словам, если ЕС и Москва хотят сблизиться в будущем, первым шагом должно стать уважение к исторической правде. А она в том, что Советский Союз невероятно пострадал во Второй мировой войне, что свобода и мир пришли с востока, а война и фашизм — с запада.

Парламентарий, который приехал в Москву накануне Дня Победы, назвал отвратительным то, что европейские политики отказываются приезжать в Россию, чтобы почтить память освободителей. Он подчеркнул, что вместо диалога и дипломатии в ЕС сейчас выбирают вооружение и ненависть, распространяя фашизм по всему союзу, что очень опасно.

В Кремле не раз заявляли, что Запад пытается переписать историю. Владимир Путин подчёркивал: Россия обязана сохранить правду о Великой Отечественной и не дать её исказить. Напомним, на 9 Мая в Москву уже подтвердил визит премьер Словакии Роберт Фицо.