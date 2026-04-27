Экс-канцлер ФРГ потратила на парикмахера 65 тысяч евро из бюджета

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель потратила на услуги парикмахера и визажиста около €65 тыс. из госбюджета.

Информация об этом появилась на сайте пресс-службы бундестага.

«Расходы на парикмахерские услуги и услуги визажиста с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили €64 677», — говорится в документе.

Уточняется, что после 6 мая 2025 года подобных расходов для следующего канцлера Олафа Шольца не было.

В феврале в Tagesspiegel писали, что в ФРГ ходят слухи о выдвижении Меркель в президенты.