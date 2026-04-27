Обама отреагировал на стрельбу на ужине с участием Трампа

Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приёме с участием нынешнего американского лидера Дональда Трампа, написав об этом в соцсетях.

Он подчеркнул, что, хотя подробности о мотивах стрельбы пока неизвестны, долг каждого — отвергнуть саму мысль о том, что насилию есть место в демократии.

Экс-президент также отметил, что инцидент служит суровым напоминанием о важности работы Секретной службы. Стрельба произошла на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за оба своих срока решил посетить это мероприятие.

Президент США уже сообщил, что он и члены его кабинета находятся в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого — это 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.