В России оценили возможность диалога с европейской страной

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский прокомментировал состояние отношений с Чехией. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Любинский оценил возможность диалога с Чехией и подчеркнул, что Россия готова к диалогу с европейской страной.

«Мы не отказываемся ни от каких контактов, было бы желание. В Чехии новый кабинет министров, новый премьер-министр. Если такое желание возникнет, мы будем к этому готовы, но пока дело до этого не дошло», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и восстановить прямой диалог с Москвой. По его словам, это является необходимым условием для прекращения огня на Украине.