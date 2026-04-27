Россия не нападет на страны Евросоюза (ЕС), если они не сделают это первыми, так как Москва не сможет извлечь из этого никакой выгоды. Об этом в беседе с Европарламента от Чехии Иван Давид.

«Она [Россия] обладает огромными ресурсами и от войны ничего не выиграет, а только потеряет. В то время как у "коллективного Запада" мотив есть, поскольку украсть ресурсы экономически выгоднее, чем их покупать», — сказал политик.

Он также добавил, что в ЕС не верят в возможное использование Россией ядерного оружия, в то время как некоторые страны — члены объединения призывают к обретению собственного ядерного оружия.

Ранее немецкий политик Зерен Пельманн назвал мифом угрозу вторжения России в Европу.