Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Первый этап переговоров касается полного прекращения войны и получения гарантий предотвращения ее возобновления против Ирана и Ливана. В случае достижения договоренностей стороны переходят ко второму этапу, где обсудят вопросы управления и контроля над Ормузским проливом.

Третий этап связан с обсуждением ядерной проблемы, но до соглашения по двум предыдущим этапам Иран не приступит к обсуждению ядерного вопроса, отмечает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет.