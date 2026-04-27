Полиция Лондона допросит сотрудников офиса Стармера

Полиция допросит сотрудников Даунинг-стрит по делу о краже телефона экс-главы аппарата британского премьера Кира Стармера Моргана Максуини. Утверждается, что в его смартфоне могли быть данные о скандале с экс-послом Великобритании в США лордом Питером Мандельсоном.

Согласно информации The Telegraph, смартфон Максуини в октябре 2025 года выхватил неизвестный мужчина в балаклаве на электровелосипеде. Сначала политик запросил у сотрудников Даунинг-стрит данные о местоположении устройства, чтобы самому попробовать найти смартфон. Следом служба безопасности удалённо снесла все данные на телефоне.

По данным издания, потом Максуини позвонил в полицию и назвал неверный адрес места преступления. Зачем он это сделал, не уточняется.

В рамках возобновлённого расследования полиция хочет узнать, действительно ли у кабмина есть возможность отследить устройство. Есть опасения, что данные были навсегда утеряны после удалённого стирания информации.

Британская оппозиция переживает, что в этом деле намеренно пытаются скрыть информацию. Издание пишет, что «это разоблачение усугубит проблемы Стармера, который борется за своё политическое будущее на фоне скандала вокруг проваленной проверки лорда Мандельсона».

Максуини уволился из аппарата Стармера из-за связей Мандельсона с Эпштейном. Американский финансист снабжал лорда психотропами. Мандельсон же мог передать американцу информацию об антикризисных решениях ЕС в 2010 году. Его уволили с поста посла в сентябре 2025 года.