Европа усиливает милитаризацию для подготовки к войне с Россией. С таким мнением выступило издание L’AntiDiplomatico.

В публикации уточняется, что европейские страны производят беспилотники, нужные Украине и другим государствам. Кроме того, милитаризация гражданской промышленности и пиратские действия в Балтийском море против российских торговых судов или кораблей из российских портов также говорят об агрессивных намерениях ЕС. Об усилении конфликта свидетельствует и «возможное расширение французского ядерного зонтика на европейские страны с явно антироссийскими целями».

По мнению журналистов, политики превратили Европу в тыл для кризиса на Украине и практически участвуют в конфликте с Россией.

«Становится ясно, что конфликт между Россией и Европой можно считать неизбежным. Видимо, уже преодолен тот рубеж, за которым по инерции начинается прямой конфликт, и тогда любой поворот назад затруднителен или просто невозможен», — заключается в статье.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля».