Трамп рассказал о своем препятствовании работе Секретной службы

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время стрельбы на приеме в Вашингтоне его эвакуировали не сразу из-за его любопытности. Подробности своего препятствования работе Секретной службы президент раскрыл в беседе с CBS.

«Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их [агентов секретной службы] работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», — поделился Трамп. Он отметил, что действительно, вероятно, замедлил работу службы безопасности своими действиями. Глава Белого дома подчеркнул, что сотрудники Секретной службы «отличные люди».

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.