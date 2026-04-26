UnHerd: в Евросоюзе зреет напряжённость по вопросу о дальнейшей поддержке Киева
В Европе усиливаются разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины, пишет UnHerd.
«На первый взгляд Евросоюз демонстрирует единство. Однако за постановочными кадрами, на которых... (Владимир Зеленский. — RT) обнимается с членами Европейского совета, на самом деле нарастает напряжённость», — говорится в статье.
Издание подчёркивает, что ранее Зеленскому удавалось убедить европейцев в том, что «Украина ведёт войну от имени Европы» и что на кону стоит безопасность всего континента, однако теперь поддерживать эту «легенду» становится всё сложнее.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что попытки Зеленского представить себя «защитником» Европы ничем хорошим не кончатся.