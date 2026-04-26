В Европе усиливаются разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины, пишет UnHerd.

«На первый взгляд Евросоюз демонстрирует единство. Однако за постановочными кадрами, на которых... (Владимир Зеленский. — RT) обнимается с членами Европейского совета, на самом деле нарастает напряжённость», — говорится в статье.

Издание подчёркивает, что ранее Зеленскому удавалось убедить европейцев в том, что «Украина ведёт войну от имени Европы» и что на кону стоит безопасность всего континента, однако теперь поддерживать эту «легенду» становится всё сложнее.

«В настоящее время Украина испытывает острую нехватку систем противовоздушной обороны, а политическая напряжённость в отношениях между Зеленским и его парламентским большинством нарастает», — отмечают журналисты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что попытки Зеленского представить себя «защитником» Европы ничем хорошим не кончатся.