Стало известно о манифесте стрелявшего на ужине Трампа

Подозреваемый Томас Аллен подготовил письменный манифест и отправил его близким, перед тем как открыть огонь из дробовика на вечере президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала журналист Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на источник в Белом доме.

В соцсети Х репортер рассказала, что о манифесте стало известно от родственников подозреваемого.

«Брат Аллена уведомил полицию Нью-Лондона (Коннектикут) о предполагаемом манифесте Аллена, который он якобы отправил членам своей семьи до инцидента», — написала Хейнрич.

По ее словам, в манифесте недвусмысленно указывалось, что Аллен нацелился на чиновников Белого дома.

Силовики также допросили сестру Аллена. Она рассказала, что брат часто высказывался в радикальном духе. Он хранил два пистолета и дробовик в доме их родителей, но они об этом не знали.

Ранее генпрокурор США Тодд Бланш подтвердил, что целью 31-летнего Аллена могли быть чиновники Белого дома.