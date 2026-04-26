Стало известно о манифесте стрелявшего на ужине Трампа

Стало известно о манифесте Аллена, стрелявшего на ужине Трампа
Подозреваемый Томас Аллен подготовил письменный манифест и отправил его близким, перед тем как открыть огонь из дробовика на вечере президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала журналист Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на источник в Белом доме.
В соцсети Х репортер рассказала, что о манифесте стало известно от родственников подозреваемого.
«Брат Аллена уведомил полицию Нью-Лондона (Коннектикут) о предполагаемом манифесте Аллена, который он якобы отправил членам своей семьи до инцидента», — написала Хейнрич.
По ее словам, в манифесте недвусмысленно указывалось, что Аллен нацелился на чиновников Белого дома.
Агент Секретной службы сильно толкнул Трампа при инциденте в Вашингтоне
Силовики также допросили сестру Аллена. Она рассказала, что брат часто высказывался в радикальном духе. Он хранил два пистолета и дробовик в доме их родителей, но они об этом не знали.
Ранее генпрокурор США Тодд Бланш подтвердил, что целью 31-летнего Аллена могли быть чиновники Белого дома.