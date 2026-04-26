В Ормузском проливе заблокированы более 600 судов

В Ормузском проливе скопилось более 600 крупных коммерческих судов, запасы продовольствия и моральный дух экипажей истощаются. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на данные Lloyd"s List Intelligence.

Как пишет газета, в компании Lloyd's List, предоставляющей данные и аналитику по судоходству, полагают, что даже в случае немедленного возобновления нормального движения через пролив потребуется более десяти дней, чтобы вывести все суда из Персидского залива, а полное устранение накопившихся задержек, вероятно, займет несколько недель.

Часть судов Иран пропускает через свои территориальные воды, однако это не касается кораблей, которые ходят под флагами стран, союзных США и Израилю. "Разделение торговли по геополитическим линиям и утверждение, что одни суда могут проходить через эти воды, а другие нет… создает очень опасный прецедент для свободы судоходства и, следовательно, для мировой торговли", - приводит в этой связи The Times мнение главного редактора Lloyd's List Intelligence Ричарда Мира.