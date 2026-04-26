Трамп заявил о разочаровании НАТО
НАТО подвело США, не оказывая поддержку. Об этом в интервью Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.
«НАТО нас подвело», — сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, он разочарован НАТО, поскольку они не поддерживали Соединенные штаты, когда были нужны.
Ранее президент США сообщил о скором завершении войны в Иране. Он также добавил, что победа будет за Соединенными штатами.
Кроме того, американский лидер выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине достижимо.