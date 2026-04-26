Трамп заявил о разочаровании НАТО

НАТО подвело США, не оказывая поддержку. Об этом в интервью Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

© Lenta.ru

«НАТО нас подвело», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, он разочарован НАТО, поскольку они не поддерживали Соединенные штаты, когда были нужны.

Ранее президент США сообщил о скором завершении войны в Иране. Он также добавил, что победа будет за Соединенными штатами.

Кроме того, американский лидер выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине достижимо.