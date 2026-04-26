Трамп: США больше не будут отправлять людей в Пакистан для встреч с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут отправлять своих представителей в Пакистан для переговоров с Ираном.

«Все козыри у нас. Если они хотят поговорить, они могут приехать к нам или позвонить нам», — сказал Трамп телеканалу Fox News.

Он также выразил мнение, что конфликт с Ираном закончится очень скоро.

Ранее Трамп после отмены визита его переговорщиков в Пакистан заявил, что на текущий момент предпочитает телефонные контакты с властями Ирана.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран не уверен, что Вашингтон действительно готов к диалогу.