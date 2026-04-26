Трамп рассказал о самочувствии после покушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо после стрельбы на приеме в Вашингтоне. Его слова прозвучали в интервью Fox News.

«Я в порядке», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что инцидент со стрельбой омрачил вечер, который стал «очень грустным во многих смыслах».

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры Секретной службы сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, с места происшествия были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.