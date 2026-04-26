Fox: Трампа хотят одевать в бронежилет на публичных мероприятиях

Администрация президента США обсуждает возможность использования главой Белого дома Дональдом Трампом бронежилета на публичных мероприятиях. Причиной стал инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщает Fox News.

Стрельба произошла 25 апреля в отеле Washington Hilton, где находился Трамп. Нападавший выстрелил в сотрудника Секретной службы. Охранники эвакуировали президента и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Подозреваемого — 31-летнего Коула Томаса Аллена — задержали. Перед нападением он разослал родственникам манифест, в котором угрожал сотрудникам администрации. В соцсетях он выступал против политики Трампа и христианства, а также участвовал в протестах No Kings («Нет королям»).

Нападавший был вооружён дробовиком. Офицер Секретной службы, получивший ранение, уже выписан. Мотивы преступника продолжают выяснять.