Трамп раскрыл одну из тем переговоров США с Ираном

Соединенные Штаты в ходе переговоров с Ираном обсуждают вывоз из страны ядерных материалов. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась», — сказал американский лидер.

Президент США уточнил, что под ядерной пылью имеет ввиду остатки ядерного топлива и других материалов, большая часть которых, по его словам, были уничтожены в результате ударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Ранее Трамп заявил, что вооруженный конфликт США с Ираном закончится «очень скоро». При этом американский лидер пообещал одержать в этой войне «большую победу».