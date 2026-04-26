После ЧП со стрельбой Трамп потребовал для себя секретный бальный зал

Для предотвращения различных ЧП первым лицам США необходим «бальный зал с военной секретностью». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп после инцидента на ужине с его участием.

В своей соцсети Truth Social президент прокомментировал события на ужине в вашингтонском отеле Hilton.

«Подобный инцидент никогда бы не произошел, если мы бы уже построили в Белом доме бальный зал со статусом высшей военной секретности», — написал Трамп.

Он добавил, что строительство зала в Белом доме нужно ускорить.

Трамп планирует устроить новый бальный зал в Восточном крыле Белого дома. Под ним, как выяснили СМИ, должен находиться «огромный» военный бункер.