Силовики провели обыски у подозреваемого в стрельбе на приеме с Трампом

Сотрудники силовых ведомств провели тщательные обыски в доме и в гостиничном номере учителя из Калифорнии, подозреваемого в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом, рассказал журналистам ABC исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

© Соцсети

По его словам, правоохранители осмотрели объекты в Вашингтоне (гостиничный номер) и в Лос-Анджелесе (дом подозреваемого).

Бланш пояснил, что фигурант дела заселился в номер накануне масштабного мероприятия, на который были приглашены глава США, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные лица.

Прокурор отметил, что в настоящее время следователи изучают телефоны и другие гаджеты подозреваемого.

По его данным, остановить нападавшего до того, как он нанес неприемлемый ущерб, удалось за счет беспрецедентных мер безопасности. Он добавил, что подозреваемый легально приобрел огнестрельное оружие в течение последних нескольких лет.