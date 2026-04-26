Папа Римский назвал разжигателей войн "ворами будущего"

Папа Лев выступил с эмоциональным обращением к мировому сообществу, в котором сравнил поджигателей войн и расхитителей ресурсов с грабителями, лишающими человечество самого ценного — надежды на спокойную жизнь, сообщает Reuters.

Во время традиционной воскресной проповеди после молитвы «Ангелус» в Ватикане понтифик призвал паству не забывать тех, кто методично крадёт у всех шанс на мирное существование.

«Давайте не забудем тех воров, которые, грабя земные ресурсы, ведя кровавые войны или подпитывая зло в любой форме, просто отнимают у всех нас будущее, полное мира и спокойствия», — заявил глава Римско-католической церкви.

Резкие высказывания понтифика прозвучали на фоне сороковой годовщины одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Папа подчеркнул, что чернобыльская трагедия оставила глубокий, незаживающий рубец в коллективном сознании людей и продолжает служить мрачным предостережением для всех, кто имеет дело с развитием всё более мощных технологий. Он выразил надежду, что уроки прошлого не будут забыты политиками и лидерами государств.

В своей речи понтифик сделал особый акцент на необходимости проявления ответственности при обращении с ядерной энергией. Он подчеркнул, что на всех без исключения уровнях принятия решений должны преобладать мудрость и дальновидность, а не сиюминутная политическая или экономическая выгода. Папа выразил осторожную надежду на то, что атомная энергия в руках разумного человечества сможет когда-нибудь использоваться исключительно для созидательных целей — для поддержания жизни и сохранения хрупкого мира на планете.