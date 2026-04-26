Сотрудник Секретной службы США во время эвакуации после стрельбы на мероприятии так сильно толкнул президента Дональда Трампа, что тот чуть не упал. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что инцидент произошел уже во время эвакуации из отеля.

«В другом конце зала президента уже спешно вывели наружу, агент Секретной службы так сильно его толкнул, что он почти упал», — отмечает издание.

26 апреля стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.