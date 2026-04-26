Генпрокуратура США озвучила новые подробности ЧП на ужине Трампа

Подозреваемому в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом предъявят два обвинения. При нападении он был вооружен дробовиком, пистолетами и ножами. Об этом в интервью CNN заявил и. о. генпрокурора Тодд Бланш.

Бланш сказал, что завтра утром мужчине будут предъявлены обвинения в федеральном суде по двум пунктам.

«Нападение на федерального офицера и использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления», — перечислил и.о. генпрокурора.

По словам Бланша, подозреваемый был вооружён дробовиком, пистолетом и ножами. Оружие он приобрел легально в течение нескольких последних лет. В отеле он «сделал несколько выстрелов», прежде чем его обезвредили охранники. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные лица были экстренно отведены в безопасное место Washington Hilton.