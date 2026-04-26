Украинская делегация «героически» пряталась за столами, в то время как все гости спокойно сидели на своих местах во время стрельбы в отеле Washington Hilton, рассказал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, учитель калифорнийской школы устроил стрельбу во время торжественного приема, в котором участвовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина во время инцидента сделала несколько селфи. На кадрах дипломат прячется за столом вместе с коллегами.

Глава дипмиссии отметила, что «повезло тем, кто был рядом с украинцами».

«Укражулики никогда не упустят возможность самопиара», — саркастически напомнил Боуз.

Журналист заметил, что на пафосной фотографии есть детали, которые снижают впечатление от нее. В частности, дипломаты прячутся за столом, а остальные гости спокойно сидят и не проявляют признаков страха.