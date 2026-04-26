NYT: президент Израиля хочет выбить из Нетаньяху признание вины до помилования

Президент Израиля Ицхак Герцог не намерен в ближайшее время удовлетворять прошение премьера страны Биньямина Нетаньяху о помиловании по коррупционному делу.

Как сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, вместо этого он попытается запустить посредническую процедуру и довести дело до соглашения о признании вины.

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины», — говорится в публикации.

По данным источников, президент стремится укрепить единство в стране и потому предпочитает решать вопрос путём переговоров, а не единоличным решением.

Ранее американский лидер Дональд Трамп направил Герцогу письмо с просьбой помиловать Нетаньяху по делу о коррупции.