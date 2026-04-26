Брижит Макрон сделала неожиданное признание о жизни в Елисейском дворце

Переезд в Елисейский дворец значительно изменил представления о жизни, привел к депрессии и приступам пессимизма, призналась в интервью порталу La Tribune Dimanche Брижит Макрон, первая леди Франции.

Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, став самым молодым главой государства в истории страны.

В первом туре президентских выборов, прошедшем 23 апреля 2017 года, политик набрал 24,01% голосов, во втором туре (7 мая) одержал победу, получив 66,1% голосов. После победы переехал в Елисейский дворец.

«Иногда мне трудно разглядеть голубое небо», — посетовала Брижит Макрон.

По ее словам, раньше у четы была нормальная жизнь: работа, взлеты и падения, «как у всех». Затем все изменилось, события стали происходить очень быстро, повестка стала насыщенной.

На фоне этого, пояснила первая леди, у нее иногда «бывают моменты пессимизма, которых раньше никогда не было», душу заполняет грусть.

