Зеленский рассказал о тайной поддержке Украины трех стран на €400 млн

Три страны присоединились к инициативе НАТО PURL по закупкам оружия для Киева на саммите Евросоюза на Кипре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс Украина».

«Мы договорились, что это будет непубличная информация. <...> три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму около €350-400 млн», — сказал он.

По словам украинского лидера, финансирование касается закупок вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.