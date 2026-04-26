Зеленский рассказал, как Россия отреагировала на выделение кредита Украине

Увеличение интенсивности атак ВС РФ по Украине, в том числе удар по объектам в городе Днепр (бывший Днепропетровск) связано с выделением Киеву кредита на €90 миллиардов со стороны Евросоюза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

По утверждению Зеленского, именно кредит от Евросоюза является причиной массированных ударов ВС РФ.

«Сейчас мы разблокировали деньги. Это реакция. На мой взгляд, это реакция номер один на то, что они понимают, что Украина не в одиночку и есть финансы на внутреннее производство», — заявил Зеленский.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в городе Днепр на Украине на фоне воздушной тревоги.

25 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

Операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.