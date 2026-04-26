Раскрыты подробности о стрелявшем на ужине с Трампом

Мужчина, арестованный после стрельбы на ужине президента США Дональда Трампа, опознан как Коул Томас Аллен, житель Лос-Анджелеса. Он выпускник Калифорнийского технологического института, работает учителем и разработчиком игр, сообщает Reuters.

Официальный представитель полиции сообщил, что Аллену 31 год. Следователи полагают, что он был гостем в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин.

Из информации в соцсетях журналисты узнали, что в декабре 2024 года Аллен был назван «Учителем месяца» коммерческой компанией C2 Education. Это крупная американская сеть, которая готовит школьников к поступлению в вузы.

В профиле соцсетей подозреваемый описан как «инженер-механик и компьютерщик, независимый разработчик игр с опытом, прирожденный учитель».

Он получил степень бакалавра прикладной механики и степень магистра компьютерных наук в вузах Калифорнии. Последние несколько лет работал преподавателем в C2 Education и независимым разработчиком игр.

Секретная служба сообщила, что подозреваемый открыл огонь из дробовика по агенту секретной службы в отеле Washington Hilton, возле бального зала. В это время там присутствовали президент Дональд Трамп, его жена Мелания, вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько секретарей кабинета министров.

Кадры с эвакуацией Трампа во время стрельбы появились в интернете.