На Украине назвали слова главы МИД Эстонии поросячим визгом

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектов Украины опасны для Киева. Кроме того, в эфире своего YouTube-канал эксперт назвал слова дипломата поросячим визгом.

«Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада», — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что глава эстонского внешнеполитического ведомства не понимает, что Россия не изменит свою позицию, и вместо требований стоило бы начать конструктивный диалог с Москвой.

Накануне Цахкна потребовал от России вернуть Украине все энергообъекты.