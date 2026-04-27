На Украине назвали слова главы МИД Эстонии поросячим визгом

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектов Украины опасны для Киева. Кроме того, в эфире своего YouTube-канал эксперт назвал слова дипломата поросячим визгом.
Он подчеркнул, что глава эстонского внешнеполитического ведомства не понимает, что Россия не изменит свою позицию, и вместо требований стоило бы начать конструктивный диалог с Москвой.
Накануне Цахкна потребовал от России вернуть Украине все энергообъекты.