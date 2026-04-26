Илон Маск высказался о попытке убийства Трампа

Американский предприниматель Илон Маск высказался о стрельбе, произошедшей на ужине президента США Дональда Трампа с журналистами.

Он осудил действия нападавшего.

«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — написал бизнесмен в соцсети X.

Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса эвакуировали, они не пострадали. Нападавшего, 31-летнего Коула Томаса Аллена, задержали. По данным источников, он был вооружён дробовиком и успел выстрелить в одного из сотрудников Секретной службы.

Маск активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года, затем работал в его администрации, но позже они прекратили сотрудничество.