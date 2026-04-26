Вучич прокомментировал стрельбу на ужине с Трампом

Стрельба в отеле Hilton при Белом Доме во время субботнего мероприятия с участием президента США Дональда Трампа - это наглядная демонстрация растущего политического насилия на планете. Такое заявление в соцсети X сделал президент Сербии Александр Вучич.

Вучич выразил свое решительное осуждение произошедшему в Вашингтоне. "Весть о покушении я принял с большой озабоченностью, но и с облегчением, потому что Трамп и другие официальные лица и присутствующие журналисты не пострадали", - отметил сербский лидер.

"Особенно беспокоит тот факт, что этому инциденту уже предшествовали два нападения на Трампа, что должно быть серьезно воспринято как ясное предупреждение, потому что встает вопрос: какой сигнал шлют такие происшествия", - подчеркнул политик, пояснив, что в мире наблюдается тенденция роста политического насилия, которое является худшим проявлением трусости и фактором дестабилизации любой страны.

Ранее телеканал CBS сообщил, что преступник, устроивший стрельбу в отеле Hilton при Белом доме, признался, что намеревался убить чиновников из администрации Трампа.