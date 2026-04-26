Заявление Левитт перед покушением на Трампа вызвало переполох в США

Статья портала Daily Beast о «пророческом» высказывании официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, сделанном за несколько часов перед стрельбой на приеме, в котором участвовал президент США Дональд Трамп, вызвала значительный интерес у читателей.

Очередное покушение на главу США, четвертое по счету, произошло в ночь на 26 апреле в отеле Washington Hilton. Стрелявший был оперативно задержан, гости — высокопоставленные чиновники и журналисты — не пострадали.

После инцидента СМИ вспомнили высказывания Левитт на традиционном брифинге. Представитель Белого дома заявила, в частности, что вечер пройдет интересно — «Трамп будет шутить, задаст жару, будут выстрелы».

Предположительно, чиновница имела в виду, что американский лидер сделает ряд резких заявлений в адрес Демпартии США, властей Ирана, Кубы, Дании, Мексики. На фоне ЧП ее слова, по мнению журналистов, приобрели совсем другое значение.

«Это первый раз, когда лгунья Левитт сказала правду», — констатировали пользователи.

Читатели отметили, что Кэролайн могла случайно сказать лишнее, раскрыть сценарий грядущего политического спектакля.

На этом фоне, комментаторы призвали полицию допросить Левитт с тем, чтобы выяснить, что крылось за ее словами — желание подогреть интригу, заинтересовать людей приемом, или знание о грядущем покушении.

Подписчики резюмировали, что в целом ситуация выглядит столь же «правдиво», как покушение на Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), в ходе которого политик был ранен в ухо.