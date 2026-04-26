Опубликовано видео эвакуации Трампа из-за стрельбы в Вашингтоне

Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме опубликованы в Сети.

Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. На видео видно, как сотрудники Секретной службы США быстро уводят Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт со сцены после начала стрельбы, передает Life.

Сам Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал несколько фотографий, на которых, по его словам, запечатлен подозреваемый в нападении. На снимках мужчина лежит на полу без одежды на верхней части тела, с руками, закованными за спиной, передает ТАСС.

Также Трамп поделился видеозаписью с камер наблюдения, на которой, по его словам, заснят момент инцидента. На кадрах видно, как вооружённый мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт и получает ответный огонь от охраны.

