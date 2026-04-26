Мировые лидеры отреагировали на стрельбу на ужине с Трампом

Стала известна реакция мировых лидеров на стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В соцсети X многие лидеры оперативно прокомментировали ЧП.

Они единодушно осудили акт «политического насилия» и выразили благодарность охране Трампа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что «насилию нет места в демократическом обществе, и оно должно быть безоговорочно осуждено».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити «с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов». Похожее заявление сделала и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

На ужине присутствовал посол Британии в США Кристиан Тернер. Он написал, что он и другие дипломаты «благодарны за быструю и профессиональную реакцию Секретной службы». Тернер пожелал скорейшего выздоровления раненому офицеру.

Аналогичный пост с похвалой Секретной службе оставил премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Покушение на Трампа также осудили временный президент Венесуэлы, президент Азербайджана, премьер Канады и другие лидеры.

В воскресенье мужчина открыл огонь на ужине в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший уже пояснил свои мотивы.