Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в соцсети Х порадовалась, что президент США Дональд Трамп не пострадал во время стрельбы на торжественном мероприятии в отеле Washington Hilton.

«Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии», - написала Каллас.

По ее словам, мероприятие, посвященное свободе прессы, никогда не должно становиться «ареной страха».

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Стрелявший на ужине с Трампом мужчина рассказал, кто был его целью

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.