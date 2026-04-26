Зеленский пришел в ярость от США

Владимир Зеленский крайне недоволен тем, что Вашингтон поддерживает российские условия по урегулированию украинского конфликта. Как пишет The New York Times, это подтолкнуло его к поиску других дипломатических и военных союзников.

Издание отмечает, что в последнее время украинский лидер всё чаще критикует США — от упрёков в неуважении до недовольства смягчением санкций в энергетике.

«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента (России Владимира. — RT) Путина. Поэтому он ищет новых дипломатических и военных партнёров», — говорится в материале.

Автор публикации напоминает, что на прошлой неделе Зеленский раскритиковал планы спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера вновь посетить Москву, хотя в Киеве они до сих пор не были.

Ранее Зеленский сообщил, что уменьшение санкций против Москвы вызвало рост амбиций России.

Также Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в Азербайджане.