Зеленский пришел в ярость от США

NYT: Зеленский в ярости от США из-за поддержки условий России
Владимир Зеленский крайне недоволен тем, что Вашингтон поддерживает российские условия по урегулированию украинского конфликта. Как пишет The New York Times, это подтолкнуло его к поиску других дипломатических и военных союзников.
Издание отмечает, что в последнее время украинский лидер всё чаще критикует США — от упрёков в неуважении до недовольства смягчением санкций в энергетике.
Автор публикации напоминает, что на прошлой неделе Зеленский раскритиковал планы спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера вновь посетить Москву, хотя в Киеве они до сих пор не были.
Ранее Зеленский сообщил, что уменьшение санкций против Москвы вызвало рост амбиций России.
Также Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в Азербайджане.