«Будут выстрелы»: Левитт предсказала ЧП на ужине с Трамом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала неоднозначное заявление незадолго до того, как в вашингтонском отеле Washington Hilton прозвучали выстрелы, сообщает издание Daily Beast.. Инцидент произошел в субботу вечером во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент Дональд Трамп с супругой.

Выступая перед представителями СМИ за несколько минут до начала мероприятия, Кэролайн Левитт анонсировала речь главы государства: «Я скажу вам так: выступление сегодня будет в классическом стиле Дональда Трампа. Это будет весело, это будет развлекательно. Будут выстрелы сегодня вечером. Каждый должен включить трансляцию, это будет действительно здорово».

Вскоре после этого в задней части зала поднялась суматоха, и охрана была вынуждена эвакуировать президента. Официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил задержание подозреваемого в районе зоны досмотра. Он подчеркнул: «Президент и первая леди в безопасности, как и все лица под нашей защитой. Состояние вовлеченных в инцидент лиц на данный момент уточняется, правоохранительные органы проводят оценку ситуации».

Президент Ассоциации корреспондентов Вейцзя Цзян, которая находилась на трибуне рядом с супругами Трамп в момент начала стрельбы, сообщила, что ужин будет перенесен на срок в течение ближайших 30 дней.

Отель Washington Hilton известен в американской истории как место, у которого в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Для нынешнего главы государства это уже не первый случай, когда его экстренно эвакуируют из-за угрозы жизни: в июле 2024 года он пережил покушение на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где получил ранение в ухо, а в тот же год был спешно вывезен в безопасное место после обнаружения вооруженного человека рядом со своим гольф-клубом во Флориде.

Позже Трамп опубликовал фото стрелка, а СМИ сообщили, что это был работающим учителем 31-летний Коул Томас Аллен. Как передает CBS, задержанный мужчина заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации Трампа.