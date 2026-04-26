Трамп выступил с заявлением после стрельбы на ужине

После стрельбы на ужине Трамп сделал заявление о ходе расследования
Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы в ближайшее время установят, действовал ли стрелок в одиночку или у него были сообщники.
По информации CNN, глава государства сделал это заявление на пресс-конференции вскоре после инцидента.
«Мы очень быстро это выясним», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Происшествие произошло во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент. Мероприятие было экстренно остановлено из-за стрельбы.
Сообщается, что Трамп не пострадал и находится в безопасности. Нападавшего удалось задержать, его личность уже установлена. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.