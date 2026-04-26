Трамп выступил с заявлением после стрельбы на ужине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы в ближайшее время установят, действовал ли стрелок в одиночку или у него были сообщники.

По информации CNN, глава государства сделал это заявление на пресс-конференции вскоре после инцидента.

«Мы очень быстро это выясним», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Происшествие произошло во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент. Мероприятие было экстренно остановлено из-за стрельбы.

Сообщается, что Трамп не пострадал и находится в безопасности. Нападавшего удалось задержать, его личность уже установлена. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.