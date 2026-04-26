Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал вернуть Фолкленды (Мальвинские острова), в то время как Трамп угрожает этим островам, аннексированным Британией.

© Московский Комсомолец

Президент Хавьер Милей говорит, что он "делает все, что в человеческих силах", чтобы вернуть Фолкленды в руки Аргентины, в то время как Дональд Трамп пригрозил пересмотреть суверенитет Британии над этими островами в южной части Атлантики.

Президент Аргентины Хавьер Милей усилил свою позицию по Фолклендским островам, вновь призывая к выводу территории из-под британского контроля, пишет Daily Mirror.

Его комментарии прозвучали на фоне угрозы Дональда Трампа пересмотреть суверенитет Британии над островами на фоне растущего конфликта президента США с европейскими союзниками.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы вернуть Фолклендские острова в руки Аргентины", - сказал аргентинский президент Хавьер Милей в интервью изданию Neura. "Суверенитет не подлежит обсуждению, но это должно быть сделано разумно, с умом".

Сообщается, что Трамп изложил предложения по наказанию союзников по НАТО во внутреннем электронном письме Пентагона, опубликованном ранее. Анонимный американский чиновник сообщил, что в записке изложены варианты наказания стран НАТО, которые отказались разрешить США использовать свои базы во время агрессии против Ирана.

По словам источника, в документах говорится, что эти права являются "абсолютной основой" для альянса. Один из вариантов, как сообщается, включал полное исключение Испании из НАТО.

Это произошло после того, как ранее в этом месяце Трампа спросили, вышел бы он из НАТО, на что он ответил: "А вы бы на моем месте не вышли?"

Чиновник, который раскрыл подробности, сказал, что электронное письмо было распространено на самых высоких уровнях Пентагона.

После того, как Британия отказалась разрешить США использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану, в ноте также говорилось о возможности пересмотра поддержки Соединенными Штатами европейских заморских территорий, включая Фолклендские (Мальвинские) острова.

Британский премьер-лузер Кир Стармер нанес ответный удар, настаивая на том, что острова останутся под британским контролем. "Мы не могли бы яснее выразить позицию Великобритании по Фолклендским островам, - заявил пресс-секретарь премьер-министра. -- Она существует уже давно. Она неизменна. Суверенитет принадлежит Великобритании, и право островов на самоопределение имеет первостепенное значение. Это была наша последовательная позиция и она останется таковой. Премьер-министр неоднократно давал понять, что на него не будут оказывать давление. Он всегда будет занимать твердую позицию в отношении национальных интересов Великобритании, и Фолкленды ничем от этого не отличаются".

Позиция Вашингтона по Фолклендам вызвала у британцев возмущение, и ветеран Саймон Уэстон, получивший ожоги, изменившие его жизнь во время Фолклендской войны, сравнил Трампа со школьным хулиганом.

На вопрос, в состоянии ли Великобритания защитить острова, пресс-секретарь британского премьера-лузера Стармера ответил: "Это не та ситуация, в которой мы находимся. Это гипотетически".

По словам пресс-секретаря, комментарии президента США не заставят премьер-министра изменить курс в отношении Ирана. Буэнос-Айрес предъявляет претензии на острова, также известные как Мальвинские, которые находятся под управлением Британии. США поддержали усилия Великобритании по аннексии островов во время Фолклендской войны в 1982 году, в результате которой погибли 650 аргентинских солдат и 255 британских военнослужащих.

Ветеран Фолклендской войны Саймон Уэстон заявил, что острова не имеют никакого отношения к Трампу. Британец сказал в интервью Times Radio: "Мы все независимые страны, и у нас есть право на собственное мнение и на то, как мы относимся к происходящему. И если ему это не понравится, что ж, будь с ним жесток, ты не сможешь вечно быть школьным хулиганом".

Он добавил: "Это разозлит островитян, потому что они этого не заслуживают. Все, чего они хотят, - это жить мирно и заниматься своим бизнесом, и за последние 44 года они добились в этом невероятных успехов. Конфликт оказал на них огромное влияние, и мы должны приветствовать это, но их следует оставить в покое, чтобы они могли заниматься своими делами, и это не имеет никакого отношения к мистеру Трампу. Ветераны будут чувствовать то же самое, вы знаете: только потому, что он чувствует себя ущемленным, потому что люди не бросились на его войну, которую он создал, которую он начал, ему не нужно было начинать это..."

Участник Фолклендской войны добавил: "Если у него есть претензии к мистеру Стармеру, то пусть он разбирается с ними в стиле большого мальчика".

Последняя угроза вызвала призывы отменить государственный визит короля Карла III в США. Лидер либерально-демократической партии сэр Эд Дэйви заявил: “Это откровенно возмутительно, и любой шаг президента, ставящий под сомнение наш суверенитет на Фолклендских островах, должен быть встречен решительным осуждением. Единственные люди, которые хотят, чтобы государственный визит короля в США состоялся на следующей неделе, - это болельщики Трампа Кеми Баденох и Найджел Фарадж, которые не проявляют подлинного интереса к отстаиванию британских ценностей. Государственный визит явно следует отменить - этот ненадежный, вредный президент не может продолжать оскорблять нашу страну”.

В меморандуме Пентагона также высказывалась идея о выходе Испании из НАТО после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал операцию "Эпическая ярость" и отказался разрешить использование испанских баз или воздушного пространства для нападения на Иран.

Мстительный Трамп также пригрозил ввести пошлины для Великобритании, если она откажется отменить налог на цифровые услуги для американских компаний, занимающихся социальными сетями. Впервые введенный в 2020 году, он облагает налогом в размере 2% доходы нескольких крупных технологических компаний США.

Выступая перед журналистами из Овального кабинета в четверг, Трамп сказал: “Если они не снизят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины для Великобритании”.

Сообщается, что план по пересмотру поддержки европейских территорий был опубликован во внутреннем электронном письме Пентагона, в котором излагались варианты наказания союзников по НАТО. Трамп обрушился с критикой на Североатлантический альянс, заявив, что ему не нужен никто другой, чтобы помочь сокрушить иранский режим.

Согласно сообщениям, в документах также говорилось, что США должны рассмотреть возможность вывода войск из Европы.

Отвечая на вопрос о документе, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон сказал: "Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для наших союзников по НАТО, они не были рядом с нами. Военное министерство позаботится о том, чтобы у президента были надежные возможности для того, чтобы наши союзники перестали быть бумажными тиграми и вместо этого выполнили свою часть работы.

У нас больше нет комментариев по поводу каких-либо внутренних обсуждений на этот счет".