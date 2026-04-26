Стрелявший на ужине с Трампом мужчина рассказал, кто был его целью

Открывший огонь на ужине в отеле Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, заявил о том, что его целью были чиновники администрации главы государства.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленный источник.

— Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе... заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа, — говорится в материале.

Аллен — учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.

«Будут выстрелы»: Левитт предсказала ЧП на ужине с Трамом

Дональд Трамп уточнил, что вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.

Двоих служащих Национальной гвардии США в конце ноября 2025 года ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные были в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».