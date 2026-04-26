Рубио отказался от участия в переговорах по Ирану

Государственный секретарь США Марко Рубио, предположительно, намеренно уклонялся от участия в диалоге с иранской стороной, который проходил в Пакистане. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, глава американской дипломатии не присутствовал ни на одной из двух поездок делегации США в Исламабад.

Преподаватель Гарвардского университета Стивен Уолт, на которого ссылается FT, полагает, что Рубио таким образом стремится дистанцироваться от потенциального провала в противостоянии с Тегераном.

Напомним, что военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Исламской республики стартовала 28 февраля. Сейчас между странами действует перемирие, которое было объявлено США, в Иране заявили, что не будут его соблюдать.