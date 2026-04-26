Трамп назвал главную цель стрелявшего на торжественном ужине

Президент США Дональд Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, да», — ответил американский лидер на вопрос журналистов, считает ли он себя главной целью стрелка.

"Будет резонанс": раскрыты последствия игнорирования Трампом саммита G7

Ранее Трамп прокомментировал инцидент в отеле Washington Hilton и высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей, назвав ее «фантастической».

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.