Стало известно о роковой шутке перед стрельбой на ужине с Трампом

Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Меланьи Трамп за несколько дней до ужина с участием американского президента Дональда Трампа, где произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

«Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — заявил Киммел.

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры Секретной службы сразу же закрыли главу государства своими телами.