На Украине призвали Зеленского отправиться на переговоры в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

© Lenta.ru

«Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном», — подчеркнул он.

По его словам, украинский лидер целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.

Ранее сообщалось, что президент Украины заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан.

До этого Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.