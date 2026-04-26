Трампа увели с мероприятия после возможного покушения со стрельбой

Инцидент произошел вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По словам очевидцев, в холле гостиницы прозвучало от шести до восьми выстрелов. Гости мероприятия – всего было около 2,6 тыс. журналистов, чиновников и бизнесменов – начали укрываться под столами, в зал вошли сотрудники Секретной службы в боевой экипировке. Вооруженный мужчина попытался прорваться через пункт досмотра и попасть в бальный зал, где в тот момент уже находился Дональд Трамп. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как подозреваемый пробегает мимо поста охраны, преследуемый сотрудниками полиции. Нападавший открыл огонь и ранил сотрудника Секретной службы, однако пуля пришлась в бронежилет — агент не получил серьезных травм. Президент США и первая леди были немедленно эвакуированы из зала. Трамп первоначально намеревался вернуться и продолжить ужин, однако позже покинул площадку по настоянию службы безопасности. Что известно о нападавшем СМИ опознали подозреваемого как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, штат Калифорния. По предварительным данным, он работает учителем. В момент задержания он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Временно исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл заявил, что следствие не располагает данными о возможных сообщниках. Прокурор США Жанин Пирро сообщила, что задержанному уже предъявлены два обвинения, связанные с применением огнестрельного оружия и нападением на сотрудника полиции с использованием опасного оружия. Она уточнила, что список обвинений может быть расширен. Ожидается, что подозреваемый предстанет перед федеральным судом в понедельник. Подозреваемый предстанет перед федеральным окружным судом в понедельник. Реакция Трампа Спустя примерно час после эвакуации Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Белом доме. Описывая свои мысли в момент выстрелов, президент сказал, что сначала подумал, будто уронили поднос, отметив, что звук доносился "довольно издалека". Но первая леди, по его словам, "прекрасно понимала", что это была стрельба. "Думаю, она сразу поняла, что произошло", — сказал президент, вспоминая слова своей жены: "Это плохой шум". Трамп сообщил, что мотивы стрелка пока не ясны, но допустил, что мог быть главной целью: "Я думаю, да". Однако он не считает, что стрельба на мероприятии с его участием связана с операцией США в Иране: "Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка". "Это опасная профессия", — заявил Трамп, добавив, что не намерен жить в страхе. Президент раскритиковал уровень обеспечения безопасности здания, где проходило мероприятие, заявив, что оно "не было защищено должным образом". В то же время он отметил, что Секретная служба "справилась лучше", чем во время предыдущего инцидента в Пенсильвании. Предыдущие покушения Покушение в Пенсильвании, произошедшее 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в городе Батлер, стало наиболее резонансным нападением на Дональда Трампа. Прямо во время выступления 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши близлежащего здания, в результате чего Трамп получил ранение в ухо, а один из зрителей погиб. Этот инцидент выявил критические провалы в системе охраны и привел к отставке директора Секретной службы Кимберли Читл. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября 2024 года в гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Во время игры президента агенты Секретной службы заметили ствол винтовки, торчащий из кустов за забором, и открыли огонь. Подозреваемый, 58-летний Райан Уэсли Рут, не успел сделать ни одного выстрела и попытался скрыться на автомобиле, но вскоре был задержан. На месте засады полиция обнаружила автомат с оптическим прицелом, цифровую камеру и бронежилет. Отель Washington Hilton уже фигурировал в истории покушений на президентов США. В 1981 году здесь было совершено покушение на президента Рональда Рейгана: тогда пуля пробила ему легкое, остановившись в паре сантиметров от сердца. Помимо президента, серьезные ранения получили его пресс-секретарь, агент Секретной службы и полицейский.