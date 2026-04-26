Трамп анонсировал пресс-конференцию после стрельбы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп покинул место проведения ужина Ассоциации корреспондентов и проведёт экстренную пресс-конференцию по итогам инцидента.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мы поговорим с вами через полчаса», — сообщил Трамп.

Ужин пришлось прервать немедленно прервать из-за строгих требований безопасности со стороны правоохранителей.

Американский лидер пояснил, что первая леди, вице-президент и члены кабинета министров не пострадали и находятся в отличном состоянии.

По его словам, выступление перед прессой состоится в зале для брифингов Белого дома через полчаса, а сорванное мероприятие будет перенесено на другой срок в течение 30 дней.

Ранее Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.

Позже американский лидер написал, что стрелок задержан.

Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.